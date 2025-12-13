Fenerbahçe Medicana, İstanbul Belediye'yi rahat geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.12.2025 17:37:00
AA
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Medicana gelecek hafta Akkuş Belediye'ye konuk olacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Yusuf Kaynar

Fenerbahçe Medicana: Mert Matic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Benzer, Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız (Batu Akbaba, Fatih Yörümez, Nascimento, Eyüp Demirbiler)

Setler: 25-21, 25-18, 28-26

Süre: 83 dakika (25, 26, 32)

