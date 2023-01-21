Fenerbahçe Opet, evinde galip
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Melissa Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Lazareva, Meryem Boz)
Nilüfer Belediyespor: Milanova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson (Eylül Akarçeşme, Nuneviller, Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Arzum Tezcan, Cansu Bir, Aybüke Güldenoğlu)
Skor: 25-17, 22-25, 25-19, 25-18
Süre: 102 dakika (24, 30, 23, 25)
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