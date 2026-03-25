Fenerbahçe Opet final biletini kaptı!

25.03.2026 21:16:00
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı ÇİMSA ÇBK Mersin'i 95-65 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 95-65 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Opet, finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring - Emlak Konut eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Önder Yılmaz, Hüseyin Çamcı, Niyazi Yasin Kahraman

ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 5, Beren Burke 7, Esra Ural Topuz 6, Vanloo 8, Iagupova 2, Ayşenaz Harma 2, Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 11, Juskaite 17, Sventoraite 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Williams 19, Meesseman 19, McCowan 8, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, Alperi Onar 12, Rupert 13, Ayşe Yılmaz, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 1

1. Periyot: 16-22

Devre: 30-41

3. Periyot: 46-72

Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon belli oldu! Tarihinde 10. kez... VakıfBank, Kadınlar Kupa Voley finalinde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Fas şampiyon ilan edilmişti: Senegal'den Afrika Uluslar Kupası kararı! Senegal, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan edilmesinin ardından kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıdı.
Karşıyaka yeni başantrenörünü resmen açıkladı! Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'in getirildiğini duyurdu.