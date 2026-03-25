Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon belli oldu! Tarihinde 10. kez...

25.03.2026 21:07:00
VakıfBank, Kadınlar Kupa Voley finalinde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Türk voleybolunun iki devi VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti 25-19 kazanan VakıfBank, finalde 1-0 öne geçti.

Kıran kırana mücadeleye sahne olan ikinci seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, finale 1-1'lik eşitlik getirdi.

Üçüncü set boyunca üstünlüğünü elden bırakmayan VakıfBank, 25-20'lik skorla finalde yeniden öne geçti.

10. KEZ KUPAYA UZANDI

Son seti de 25-20 kazanan Giovanni Guidetti'nin öğrencileri, 3-1'lik galibiyetle şampiyon oldu.

İki ekibin de 9 kez Kupa Voley şampiyonluğu bulunuyordu. Karşılaşmayı kazanan VakıfBank, 10. kez ile en çok şampiyon olan takım unvanını elde etti.

VakıfBank son olarak 2022-23 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşarken Eczacıbaşı ise 2018-19 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.

