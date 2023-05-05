Fenerbahçe Opet, finale yükseldi
Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı altın sette geçerek finale yükseldi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.
VakıfBank, rakibini 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazandığı için mücadele altın sete gitti. Fenerbahçe, rakibini altın sette 15-11 mağlup etti ve finale yükseldi.
VakıfBank'a CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley'de kaybeden Fenerbahçe, rakibinden rövanşı aldı.
Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- CHP'li Özkoç'tan İnce'ye 'Davutoğlu' ve 'Babacan' yanıtı
- 'Paniğe kapıldılar'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Barış Manço'lu yanıt
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- Açılmamış oy pusulalarında skandal
- Erdoğan Van'da Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi
- Seçim hileleri başladı: CHP itiraz etti!
- Altında 2 ayın en büyük haftalık yükselişi
- Bozdağ'dan Akşener'in 'İmralı' iddiasına yanıt