Fenerbahçe Opet, finale yükseldi

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı altın sette geçerek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 21:30
Fenerbahçe Opet, finale yükseldi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

VakıfBank, rakibini 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazandığı için mücadele altın sete gitti. Fenerbahçe, rakibini altın sette 15-11 mağlup etti ve finale yükseldi.

VakıfBank'a CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley'de kaybeden Fenerbahçe, rakibinden rövanşı aldı.

Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.


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