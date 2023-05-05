Fenerbahçe Opet, finale yükseldi

Yayınlanma: 05.05.2023 - 21:30

Güncelleme: 05.05.2023 - 21:30

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

VakıfBank, rakibini 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazandığı için mücadele altın sete gitti. Fenerbahçe, rakibini altın sette 15-11 mağlup etti ve finale yükseldi.

VakıfBank'a CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley'de kaybeden Fenerbahçe, rakibinden rövanşı aldı.

Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.