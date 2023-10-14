Fenerbahçe Opet, galibiyetle başladı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta maçında son şampiyon Fenerbahçe Opet, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç
Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Fetisova, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meryem Boz, Drca)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Tuğçe Akman, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Cerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Çağla Salih, Ayşe Çürük)
Setler: 25-15, 29-27, 25-19
Süre: 92 dakika (24, 38, 30)
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