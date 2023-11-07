Fenerbahçe Opet galibiyetle başladı

CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında Fenerbahçe Opet sahasında konuk ettiği Calcit Kamnik'i 3-0'la geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 21:45
Fenerbahçe Opet galibiyetle başladı
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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında evinde ağırladığı Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup etti ve gruba galibiyetle başladı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Carlos Robles Garcia (İspanya)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Fetisova, Buse Ünal, Ergül Eroğlu, Ada Korkmaz, Cansu Çetin, De Souza)

Calcit Kamnik: Najdic, Radiskovic, Hutinski, Pucelj, Boisa, Rituper (Banko, Sen, Spoljaric, Cızman, Ula,)

Setler: 25-16, 25-18, 25-19

Süre: 67 dakika (21, 22, 24)


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