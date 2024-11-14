Fenerbahçe Opet, Kayseri'den galibiyetle döndü!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-57 yendi.

Fenerbahçe Opet, Kayseri'den galibiyetle döndü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 20:01

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-57 mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Alper Özgök, Sezer Bor, Süleyman Tepe

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 3, Dangerfield 9, Powers 4, Diallo 7, Fall 13, Doğa Adıcan 6, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş, Candan Eylül Dikmen 6, Meltem Avcı 9, Özge Bilgin

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Atkins 4, Alperi Onar 5, Badiane 9, Charles 12, Ece Erginay 3, Olcay Çakır Turgut 7, İdil Saçalır 12, Milic 14, Tilbe Şenyürek 14, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 12-19

Devre: 29-36

3. Periyot: 40-59


Etiketler: #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #fenerbahçe opet #Melikgazi Kayseri Basketbol
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