Fenerbahçe Opet, Nilüfer'e set vermedi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
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Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Vargas, Cansu Çetin, Buse Ünal, Ana Cristina)
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Merve Öztürk, Aslı Aşçıoğlu, Yordanova)
Setler: 25-23, 25-15, 25-17
Süre: 77 dakika (30, 21, 26)
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