Fenerbahçe Opet, Nilüfer'e set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 21:09
Fenerbahçe Opet, Nilüfer'e set vermedi
Abone Ol google-news

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Göz Atın
Fenerbahçe Opet, Kupa Voley'de yarı finale çıktı!

Fenerbahçe Opet, Kupa Voley'de yarı finale çıktı!
Derbide zafer Fenerbahçe Opet'in: 17 maçta 16. galibiyet!

Derbide zafer Fenerbahçe Opet'in: 17 maçta 16. galibiyet!

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Vargas, Cansu Çetin, Buse Ünal, Ana Cristina)

Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Merve Öztürk, Aslı Aşçıoğlu, Yordanova)

Setler: 25-23, 25-15, 25-17

Süre: 77 dakika (30, 21, 26)


Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi haberleri fenerbahçe opet haberleri Nilüfer Belediyespor haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız
Kıbrıs'ın geleneksel lezzeti: Kıbrıs Tatlısı tarifi

Kıbrıs'ın geleneksel lezzeti: Kıbrıs Tatlısı tarifi
Çanakkale’de ‘denizin prensi’ lüferin kilosu cep yakıyor! İstavritte ise bolluk var

Çanakkale’de ‘denizin prensi’ lüferin kilosu cep yakıyor! İstavritte ise bolluk var
Lezzet şöleninin taçlandırıcısı: Nevzine tatlısı tarifi

Lezzet şöleninin taçlandırıcısı: Nevzine tatlısı tarifi
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
Hasadın en az olduğu dönemde Rusya'ya 1 tır dolusu gönderildi! Kilosu 5 dolardan yok satıyor...

Hasadın en az olduğu dönemde Rusya'ya 1 tır dolusu gönderildi! Kilosu 5 dolardan yok satıyor...
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!