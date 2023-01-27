Fenerbahçe Opet, Sarıyer'e set vermedi!
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Opet 12. galibiyetini alırken, Sarıyer Belediyespor ise ligde 9. yenilgisini yaşadı.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-on, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Simay Kurt, Çağla Erdem, Defne Tokol, Merve
Nezir, Aslı Tecimer)
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)
Setler: 19-25, 19-25, 18-25
Süre: 65 dakika (22, 23, 20)
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