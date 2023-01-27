Fenerbahçe Opet, Sarıyer'e set vermedi!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:41
Fenerbahçe Opet, Sarıyer'e set vermedi!
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet 12. galibiyetini alırken, Sarıyer Belediyespor ise ligde 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-on, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Simay Kurt, Çağla Erdem, Defne Tokol, Merve

Nezir, Aslı Tecimer)

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)

Setler: 19-25, 19-25, 18-25

Süre: 65 dakika (22, 23, 20)


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