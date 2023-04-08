Fenerbahçe Opet set vermeden kazandı
Fenerbahçe Opet, ligde Bolu Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Lazareva, Buse Ünal, Vuchkova, Cansu Çetin)
Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodala, Melike Çadır, Casanova, Tuana Köse, Dixon (Gizem Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Cruz, Buket Yılmaz, Seher Aksoy, Ece Kozdere)
Sertler: 25-17, 25-16, 26-24
Süre: 69 dakika (22, 22, 25)
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