Fenerbahçe Opet, yarı finalde!

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Opet, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Stuttgart'ı evinde 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 22:45
Fenerbahçe Opet, yarı finalde!
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Almanya'nın Allianz MTV takımını rövanşta 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Tibor Halasz (Macaristan)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Ana Cristina, Buse Ünal)

Allianz MTV: Timmermann, Bongaerts, Knollema, Strubbe, Rivers, Segura Palleros (Koskelo, Vanjak, Gloaab, Mirosavjevic, Hanelina, Hart)

Setler: 25-15, 25-15, 23-25, 25-19

Süre: 100 dakika (22, 26, 26, 26)


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