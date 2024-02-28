Fenerbahçe Opet, yarı finalde!
CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Opet, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Stuttgart'ı evinde 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Almanya'nın Allianz MTV takımını rövanşta 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Tibor Halasz (Macaristan)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Ana Cristina, Buse Ünal)
Allianz MTV: Timmermann, Bongaerts, Knollema, Strubbe, Rivers, Segura Palleros (Koskelo, Vanjak, Gloaab, Mirosavjevic, Hanelina, Hart)
Setler: 25-15, 25-15, 23-25, 25-19
Süre: 100 dakika (22, 26, 26, 26)
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