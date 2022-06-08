Fenerbahçe Opet'e transfer Ergül Avcı Eroğlu kimdir?

08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:02

Ergül Avcı Eroğlu 1987 yılında Bursa'da doğdu. Voleybol hayatına Bursa Bosch Spor kulübü ile başladı. Profesyonel voleybol kariyeri ise Yeşilyurt Spor Kulübü'ne transfer olmasıyla başladı.

ERGÜL AVCI EROĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2003-2008 yılları arasında Yeşilyurt Spor Kulübü'nde, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 2009-2010 sezonunda Nilüfer Spor Kulübü'nde, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 2011-2013 yılları arasında Vakıfbank Spor Kulübü'nde, 2013-2014 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'nde, 2014-2015 sezonunda Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü'nde forma giydi. 2015-16 sezonu başında Fenerbahçe Grundig'e transfer oldu.

2017-2018 sezonunda Bursa BBSK forması giyen Eroğlu sonraki sezonda Beylikdüzü Voleybol takımında oynadı.2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı VitrA oynayan voleybolcu 2020/21 sezonunda

Galatasaray HDI Sigorta'ya transfer oldu. Ergül Avcı Eroğlu 2021/22 sezonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynadı.

ERGÜL AVCI EROĞLU YENİDEN FENERBAHÇE OPET'TE

Ergül Avcı Eroğlu son olarak Fenerbahçe Opet'e transfer oldu.

Fenerbahçe Opet'e transfer şöyle duyurdu:

"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde deneyimli orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu ile anlaştı.

3 yıl boyunca sarı lacivertli formayı giyen tecrübeli isim kariyerinde Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor, VakıfBank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa BŞB, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA ve Aydın BŞB takımlarının formalarını da terletti.

Sporcumuza ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.

Ergül Avcı Eroğlu'nun smaç yüksekliği 309 cm blok yüksekliği 288 cm'dir.

Ergül Avcı Eroğlu 2016 yılında Kerim Eroğlu evlendi.