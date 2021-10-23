Fenerbahçe Opet'in forma göğüs sponsoru Gossef

23 Ekim 2021 Cumartesi, 11:25

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, mücevher markası Gossef ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gossef markası, kulübümüzün ulusal ve uluslararası arenadaki en önemli markalarından Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın, 2021-2022 sezonu boyunca formasının önünde yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu iş birliği, Türk kadınlarını en başarılı şekilde temsil eden Fenerbahçe Opet ile bir kadın tarafından kurulan markanın birlikteliği olarak kulübümüz için özel bir anlam ifade ediyor." denildi.