Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk bayrağı köprülere asıldı

Vodafone Sultanlar Ligi ile Kupa Voley'de şampiyon olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 21:12
Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk bayrağı köprülere asıldı
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli bayraklar, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.

 


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