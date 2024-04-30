Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk bayrağı köprülere asıldı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 21:12

Güncelleme: 30.04.2024 - 21:12

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli bayraklar, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.