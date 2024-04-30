Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk bayrağı köprülere asıldı
Vodafone Sultanlar Ligi ile Kupa Voley'de şampiyon olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli bayraklar, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.
Sezonu 2 kupayla tamamlayan, üst üste ikinci, toplamda 7. Lig Şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Opet için köprülerimiz Sarı-Lacivert! ????#SarıMelekler pic.twitter.com/cUZsSHiOtZ— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) April 30, 2024
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