Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 20:43
Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet
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Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.

Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.


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