Fenerbahçe Opet'te yol ayrımı: Yeni takımını açıkladı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet forması giyen Rus oyuncu Arina Fedorovtseva, sarı-lacivertli kulüp ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:09
Fenerbahçe Opet'te yol ayrımı: Yeni takımını açıkladı!
Abone Ol google-news

Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı. Yıldız voleybolcu yeni takımını resmen duyurdu.

Rus smaçör, gelecek sezon Çin ekibi Shanghai'da forma giyeceğini açıkladı:

"Merhaba benim adım Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai'da forma giyeceğimi duyurduğum için çok mutluyum. Eminim iyi bir voleybol ve tutku göstereceğiz yakında görüşürüz."

ARİNA FEDOROVTSEVA KİMDİR?

19 Ocak 2004 yılında doğan Arina Fedorovtseva, 2004 Olimpiyat Şampiyonu, 2011 ve 2015 yıllarında da Avrupa şampiyonluğu kazanan Rus milli kürekçi Sergey Fedorovtsev’in kızıdır. Sporla iç içe büyüyen Arina’nın, kız kardeşi Maria ise Rus Milli Ritmik Jimnastik Takımı’nda görev almaktadır.

Gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üstüne çeken Arina, küçük yaş kategorilerinden itibaren Rus Milli Takımı’nda forma giymektedir. Dinamo Kazan’da ise başarılı performansı ile genç yaşında A Takım forması giymeye başlamıştır.

2019 CEV U16 Avrupa Şampiyonası’nın ‘En İyi Smaçör’ü seçilen Fedorovtseva, 2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası’nda Rusya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşamıştır. Şampiyonanın ‘En İyi Smaçörü’ seçilen Arina, aynı zamanda ‘En Değerli Oyuncu’ (MVP) ödülünün de sahibi olmuştur.


Arina Fedorovtseva haberleri fenerbahçe haberleri fenerbahçe opet haberleri Shanghai haberleri Sultanlar Ligi haberleri

İlgili Haberler

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanda yer almadı
Kayserispor, Fenerbahçe maçı için iddialı: 'Biz galibiyet için sahaya çıkağız'

Kayserispor, Fenerbahçe maçı için iddialı: 'Biz galibiyet için sahaya çıkağız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş açıkladı: Yönetimde flaş istifa!

Beşiktaş açıkladı: Yönetimde flaş istifa!
Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar

Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar
Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf: 'Anlaşamıyorduk'

Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf: 'Anlaşamıyorduk'
Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi

Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi
Sadettin Saran'dan adaylık için yeni karar: 'Pazartesi gününden itibaren...'

Sadettin Saran'dan adaylık için yeni karar: 'Pazartesi gününden itibaren...'
Dondurmayı böyle tüketmek zehirliyor! Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Dondurmayı böyle tüketmek zehirliyor! Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler
İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!
Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu

Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu