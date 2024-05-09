Fenerbahçe Opet'te yol ayrımı: Yeni takımını açıkladı!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:09

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:09

Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı. Yıldız voleybolcu yeni takımını resmen duyurdu.

Rus smaçör, gelecek sezon Çin ekibi Shanghai'da forma giyeceğini açıkladı:

"Merhaba benim adım Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai'da forma giyeceğimi duyurduğum için çok mutluyum. Eminim iyi bir voleybol ve tutku göstereceğiz yakında görüşürüz."

ARİNA FEDOROVTSEVA KİMDİR?



19 Ocak 2004 yılında doğan Arina Fedorovtseva, 2004 Olimpiyat Şampiyonu, 2011 ve 2015 yıllarında da Avrupa şampiyonluğu kazanan Rus milli kürekçi Sergey Fedorovtsev’in kızıdır. Sporla iç içe büyüyen Arina’nın, kız kardeşi Maria ise Rus Milli Ritmik Jimnastik Takımı’nda görev almaktadır.

Gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üstüne çeken Arina, küçük yaş kategorilerinden itibaren Rus Milli Takımı’nda forma giymektedir. Dinamo Kazan’da ise başarılı performansı ile genç yaşında A Takım forması giymeye başlamıştır.

2019 CEV U16 Avrupa Şampiyonası’nın ‘En İyi Smaçör’ü seçilen Fedorovtseva, 2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası’nda Rusya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşamıştır. Şampiyonanın ‘En İyi Smaçörü’ seçilen Arina, aynı zamanda ‘En Değerli Oyuncu’ (MVP) ödülünün de sahibi olmuştur.