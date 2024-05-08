Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanda yer almadı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 20:02

Güncelleme: 08.05.2024 - 20:02

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin yaptığı günün antrenmanında yer almadı ve takımla birlikte çalışmadı.

Haberde Dzeko'nun neden idmanda yer almadığına dair bir bilgi yer almazken, Fenerbahçe'nin basınla paylaştığı idman fotoğraflarında da Edin Dzeko yer almadı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maça çıkan Edin Dzeko, bu maçlarda 24 gol 9 asistlik performans gösterdi.