Fenerbahçe Opet'ten EuroLeague'de büyük fark

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women grup maçında Valencia'yı farklı mağlup etti.

Fenerbahçe Opet'ten EuroLeague'de büyük fark
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 21:50

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu 3. hafta maçında en yakın takipçisi Valencia Basket'i sahasında 92-56 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Natasa Dragojevic (Karadağ)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Williams 14, Meesseman 6, Allemand 13, Charles 13, Atkins 10, Olcay Çakır 7, Alperi Onar 2, Milic 4, Tilbe Şenyürek 3, Sabally 11, Badiane 4

Valencia Basket: Fingall 12, Casas, Turner 6, Iagupova 8, Alexander 8, Mavunga 16, Fiebich 6, Torrens, Vitola, Florez

1. periyot: 22-18

Devre: 44-26

3. periyot: 68-37


Etiketler: #fenerbahçe opet #euroleague women #Valencia Basket
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