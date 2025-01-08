Fenerbahçe Opet'ten EuroLeague'de büyük fark
Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women grup maçında Valencia'yı farklı mağlup etti.
Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu 3. hafta maçında en yakın takipçisi Valencia Basket'i sahasında 92-56 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Natasa Dragojevic (Karadağ)
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Williams 14, Meesseman 6, Allemand 13, Charles 13, Atkins 10, Olcay Çakır 7, Alperi Onar 2, Milic 4, Tilbe Şenyürek 3, Sabally 11, Badiane 4
Valencia Basket: Fingall 12, Casas, Turner 6, Iagupova 8, Alexander 8, Mavunga 16, Fiebich 6, Torrens, Vitola, Florez
1. periyot: 22-18
Devre: 44-26
3. periyot: 68-37
Etiketler: #fenerbahçe opet #euroleague women #Valencia Basket
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