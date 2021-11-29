Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı

Göztepe maçı öncesi stada hareket eden takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Taşlardan biri futbolcuların oturduğu koltuğun camına isabet etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 19:45
Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, takım otobüsü maçtan önce saldırıya uğradı. Atılan taşlardan biri otobüsün yan camını kırdı.

Sarı-lacivertlilerin takımın otobüsünün, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gidişte taşlı saldırıya uğradığı ve otobüste hasar meydana geldi.

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Futbolcular stada güvenlik önlemleri altında girebildi.


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