Fenerbahçe Parolapara adını play-off turuna yazdırdı

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, Draisma Dynamo'yu 3-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

AA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 07:12
Fenerbahçe Parolapara adını play-off turuna yazdırdı
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Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibini 3-0 yendi.

Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, play-off etabında rövanşı yarın oynanacak SC Promotey (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Turun ilk maçında Ukrayna temsilcisi rakibini evinde 3-0 yenmişti.


Voleybol Erkekler CEV Kupası Fenerbahçe Parolapara play-off

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