Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı devirdi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı 3-1 yendi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla 24. galibiyetini alan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan Halkbank ise 26 haftalık periyodu zirvede bitirdi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin)
Halkbank: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)
Setler: 25-19, 26-28, 25-22, 25-22
Süre: 115 dakika (24, 35, 27, 29)
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