Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı devirdi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 21:45
Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı devirdi
Abone Ol google-news

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 24. galibiyetini alan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan Halkbank ise 26 haftalık periyodu zirvede bitirdi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin)

Halkbank: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)

Setler: 25-19, 26-28, 25-22, 25-22

Süre: 115 dakika (24, 35, 27, 29)


Fenerbahçe Parolapara haberleri halkbank haberleri Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi haberleri axa sigorta efeler ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsveç'i aratmıyor! Doğa tutkunlarının yeni rotası

İsveç'i aratmıyor! Doğa tutkunlarının yeni rotası
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…
Ten tene teması olan herkes HPV enfeksiyonu riski altında: HPV nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Ten tene teması olan herkes HPV enfeksiyonu riski altında: HPV nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?

Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?
Atilla Szalai'den Türkçe röportaj: 'Türkiye çok iyi bir takım'

Atilla Szalai'den Türkçe röportaj: 'Türkiye çok iyi bir takım'
Antalya’da denizde ceset bulundu!

Antalya’da denizde ceset bulundu!
UEFA'nın Fenerbahçe kararına Olympiakos'tan tepki!

UEFA'nın Fenerbahçe kararına Olympiakos'tan tepki!
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 246 santimetreyle ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 246 santimetreyle ölçüldü