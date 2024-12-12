Fenerbahçe, Prag'ı geçmesini bildi!
Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de Prag'ı 75-71 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu ilk maçında ZVVZ USK Prag'ı konuk etti.
Fenerbahçe, sahadan 75-71'lik galibiyetle ayrıldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Yasmina Alcaraz (İspanya)
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Allemand 6, Williams 14, Badiane 8, Meesseman 10, Milic 6, Charles 18, Atkins, Olcay Çakır Turgut 4
ZVVZ USK Prag: Cazorla 3, Vorackova 10, Conde 10, Ayayi 15, Jones 19, Vyoralova 6, Hof 8
1. Periyot: 23-11
Devre: 41-39
3. Periyot: 61-58
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