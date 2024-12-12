Fenerbahçe, Prag'ı geçmesini bildi!

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de Prag'ı 75-71 mağlup etti.

Fenerbahçe, Prag'ı geçmesini bildi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 20:41

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu ilk maçında ZVVZ USK Prag'ı konuk etti.

Fenerbahçe, sahadan 75-71'lik galibiyetle ayrıldı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Yasmina Alcaraz (İspanya)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Allemand 6, Williams 14, Badiane 8, Meesseman 10, Milic 6, Charles 18, Atkins, Olcay Çakır Turgut 4

ZVVZ USK Prag: Cazorla 3, Vorackova 10, Conde 10, Ayayi 15, Jones 19, Vyoralova 6, Hof 8

1. Periyot: 23-11

Devre: 41-39

3. Periyot: 61-58


Etiketler: #fenerbahçe opet #FIBA Kadınlar Euroleague #ZVVZ USK Prag
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler