Fenerbahçe, Rangers'a kaybetti: UEFA ülke puanı sıralamasında tarihi fırsat kaçtı!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:49

Güncelleme: 07.03.2025 - 09:52

Avrupa’da karşılaşmaların tamamlanmasıyla ülke puanı sıralaması güncellendi.

FENERBAHÇE MAĞLUP OLDU

Avrupa’da yoluna devam eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers’a mağlup oldu.

TARİHİ FIRSAT KAÇTI

Fenerbahçe’nin Rangers’a mağlup olmasıyla birlikte ülke puanı için kritik bir fırsat kaçtı. Lazio, 9 kişi kaldığı karşılaşmada Viktoria Plzen deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başarırken Çekya'nın boş geçtiği haftada Fenerbahçe de mağlup olunca önemli bir fırsat kaçmış oldu.

Fenerbahçe ve Viktoria Plzen’in kaybetmesinin ardından iki ülke arasındaki puan farkı 0.400’te kaldı. Fenerbahçe, Rangers karşısında galip gelmesi durumunda puanlar eşitlenecekti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İngiltere | 107,910 Puan

2- İtalya | 94,293 Puan

3- İspanya | 90,453 Puan

4- Almanya | 84,581 Puan

5- Fransa | 70,450 Puan

6- Hollanda | 66.983 Puan

7- Portekiz | 62,266 Puan

8- Belçika | 56.450 Puan

9 - Çekya | 43,900 Puan

10- TÜRKİYE | 43.500 Puan