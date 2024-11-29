Haftayı tek galibiyetle kapattık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Avrupa Ligi maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kazanırken Beşiktaş ise Maccabi Tel Aviv maçında 3-1 mağlup oldu. Galatasaray, AZ Alkmaar takımıyla 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir ise sahasında Petroclub ile berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında aldığı son galibiyelte ülke puanı 400 puan artarak 39.700'e ulaştı. Galatasaray ve Başakşehir aldıkları beraberliklerle toplam 400 puanlık katkı yaptı.
Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere - 95.732
2- İtalya - 84.606
3- İspanya - 79.132
4- Almanya - 76.535
5- Fransa - 63.807
6- Hollanda -59.233
7- Portekiz - 55.016
8- Belçika - 48.000
9- Çekya - 41.450
10- Türkiye - 39.700
11- Norveç - 32.750
Spor Haberleri
- Acun Ilıcalı'dan flaş Talisca açıklaması!
- Nihat Kahveci'den flaş Talisca iddiası!
- İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
- 'Kan değişikliği olmadan takımın düzelmesi imkansız'
- 'Avrupa Ligi için kırılma anı gerçekleşti'
- 'İki puan kaybetti ama bir oyuncu kazandı'
- Süper Lig'de atılan gol Puskas'a aday oldu!
- Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık: 6 zanlı yakalandı
- Beşiktaş taraftarından takıma büyük tepki!
- El Clasico'da kazanan Real Madrid, Barcelona'yı devirdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Saat verildi, sayı istendi
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Asya'nın özel meyvesi Erzincan'da yetişiyor!
- TCMB ve TBB'den açıklama
- 'Kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu...'
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!