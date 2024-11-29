Haftayı tek galibiyetle kapattık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Avrupa Ligi maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Haftayı tek galibiyetle kapattık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:25

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kazanırken Beşiktaş ise Maccabi Tel Aviv maçında 3-1 mağlup oldu. Galatasaray, AZ Alkmaar takımıyla 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir ise sahasında Petroclub ile berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında aldığı son galibiyelte ülke puanı 400 puan artarak 39.700'e ulaştı. Galatasaray ve Başakşehir aldıkları beraberliklerle toplam 400 puanlık katkı yaptı. 

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere - 95.732

2- İtalya - 84.606

3- İspanya - 79.132

4- Almanya - 76.535

5- Fransa - 63.807

6- Hollanda -59.233

7- Portekiz - 55.016

8- Belçika - 48.000

9- Çekya - 41.450

10- Türkiye - 39.700

11- Norveç - 32.750


Etiketler: #uefa ülke puanı sıralaması #fenerbahçe #galatasaray #beşiktaş

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