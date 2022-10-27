Fenerbahçe rekorunu egale etti!

27 Ekim 2022 Perşembe, 22:36

Rennes karşısında 3-0'dan 3-3'ü yakalayan Fenerbahçe, kulüp rekorunu egale etti.

Avrupa'daki yenilmezlik serisini 9 maça çıkartan Jorge Jesus'un öğrencileri, daha önce yakaladığı bu sayıyı egale etti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN BU SEZON AVRUPA'DA ALDIĞI SONUÇLAR:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

Fenerbahçe 3-0 Slovacko

Slovacko 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi play-off

Austria Wien 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Rennes 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-3 Rennes