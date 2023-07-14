Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferinde mutlu sona ulaştı
Fenerbahçe, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmeye hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Rodrigo Becao ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun ardından kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.
BONSERVİS BEDELİ
Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Becao İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe'nin Becao transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
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