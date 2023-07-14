Fenerbahçeli Serdar Dursun için transfer iddiası

Yayınlanma: 14.07.2023 - 18:16

Güncelleme: 14.07.2023 - 18:17

Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'a Almanya'dan transfer ilgisi devam ediyor.

Sporx'in Alman basınına dayandırdığı habere göre, Hertha Berlin'in yeni bir hücum transferi yapmak istediği vurgulandı.

Bundesliga'ya veda eden kulüpte, favori hücum takviyesi için favorilerden birinin de Fenerbahçe'den Serdar Dursun olduğu ifade edildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Deneyimli forvetin Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesinin kaldığı hatırlatıldı ve bu transferin 1 milyon Euro'luk bir bedelle gerçekleşebileceği iddia edildi.

ESKİ KULÜBÜ İSTİYOR

Serdar Dursun için ayrıca eski kulübü Darmstadt 98'in de nabız yokladığı öne sürüldü.

31 yaşındaki forvetin adı daha önce de Macaristan ekibi Ferencvaros ile anılmıştı.