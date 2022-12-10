Fenerbahçe, Salernitana'yı 3 golle geçti

10 Aralık 2022 Cumartesi, 18:13

Fenerbahçe, Antalya kampındaki 2. hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya geldi.

Antalya'daki ilk hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Salernitana'yı ise 3-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada İrfan Can Kahveci, 58. dakikada Joshua King ve uzatma dakikalarında penaltıdan Michy Batshuayi attı.

Fenerbahçe, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelecek ve hazırlıklarına Samandıra'da devam edecek.