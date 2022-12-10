Fenerbahçe, Salernitana'yı 3 golle geçti

Fenerbahçe, Antalya kampındaki hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri İrfan Can Kahveci, Joshua King ve penaltıdan Michy Batshuayi'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 18:13
Fenerbahçe, Salernitana'yı 3 golle geçti
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Fenerbahçe, Antalya kampındaki 2. hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya geldi.

Antalya'daki ilk hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Salernitana'yı ise 3-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada İrfan Can Kahveci, 58. dakikada Joshua King ve uzatma dakikalarında penaltıdan Michy Batshuayi attı.

Fenerbahçe, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelecek ve hazırlıklarına Samandıra'da devam edecek.


Salernitana fenerbahçe hazırlık maçı

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