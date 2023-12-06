Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde set vermeden kazandı
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, SC Potsdam'ı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı sahasında 25-13, 25-19 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında 11 Ocak'ta Slovenya'nın Calcit Kamnik ile deplasmanda karşılaşacak.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Benone Visan, Fabrice Collados
FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Ana Cristina, Ada Germen (L), Fetisova, Meryem Boz
SC POTSDAM: Morrissette, Lazaro, Kokkonen, Dokic, Taubner, Kiss, Wong-Orantes (L), Buterez
SETLER: 25-13, 25-19, 25-15
SÜRE: 66 dakika (18', 21', 27')
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- Seçil Erzan’ın evinden çıkan para belli oldu
- Bana bir masal anlat baba
- Akşener’in ikinci intiharı
- Siyaset yeniden şekillenecek!
- Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp!
- Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak!
- İşte Seçil Erzan’ın maaşı…
- Danimarkalı hocadan Galatasaray itirafı!