Fenerbahçe seride durumu eşitledi!
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Kazanan takımın finale çıkacağı serideki üçüncü maç 29 Nisan Cumartesi günü Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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