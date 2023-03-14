Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Sevilla ile karşı karşıya geleceği rövanş maçının hakemi Michael Oliver oldu..
Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının hakemi belli oldu.
Fenerbahçe-Sevilla maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Michael Oliver, daha önce 2019 yılında Fenerbahçe'nin Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçı yönetti.
Fenerbahçe ile Sevilla 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz eşleşmenin ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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