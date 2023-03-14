Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Sevilla ile karşı karşıya geleceği rövanş maçının hakemi Michael Oliver oldu..

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:24
Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe-Sevilla maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Michael Oliver, daha önce 2019 yılında Fenerbahçe'nin Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçı yönetti.

Fenerbahçe ile Sevilla 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz eşleşmenin ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu.


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