Fenerbahçe Shavon Shields'ı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
10 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyen Shavon, 4 İtalya Ligi, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Shavon Shields Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 9, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Olimpia Milano forması giyen Amerika asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields (2.01cm - 1994) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
1994 yılında Overland Park, Kansas’ta dünyaya gelen Shavon… pic.twitter.com/nUE6BWbVOU