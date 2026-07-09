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Fenerbahçe Shavon Shields'ı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Shavon Shields'ı kadrosuna kattı!

9.07.2026 18:00:00
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AA
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Fenerbahçe Shavon Shields'ı kadrosuna kattı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe, 32 yaşındaki ABD asıllı Danimarkalı oyuncu Shavon Shields'ı renklerine bağladı.
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

10 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyen Shavon, 4 İtalya Ligi, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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