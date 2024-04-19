Olympiakos'a elenen Fenerbahçe önemli bir geliri kaçırdı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, yarı finaldeki para ödülünden mahrum kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:44
Olympiakos'a elenen Fenerbahçe önemli bir geliri kaçırdı!
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından dönünce Avrupa arenasından kasasına giren para da 9.8 milyon Euro'da kaldı.

YARI FİNAL ÖDÜLÜNÜ KAÇIRDI

Sarı-lacivertli takım Olympiakos ile oynadığı çeyrek final karşılaşmaları öncesinde 3. Ön eleme turuna yükseldiği için 1.65 milyon Euro, gruplara kaldığı için ayak bastı parası olarak 2.94 milyon Euro, ülke katsayısından 979 bin Euro, grupta elde ettiği puanlardan 2 milyon Euro, grubu lider bitirdiği için 600 bin Euro, son 16 turuna yükseldiği için 600 bin Euro, çeyrek finale çıktığı için 1 milyon Euro olmak üzere toplam 9.8 milyon Euro kazanmıştı.

Fenerbahçe yarı finale kalsaydı 2 milyon Euro'yu daha kasasına koyacaktı.


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