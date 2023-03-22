Fenerbahçe şov yaptı! Çankaya karşısında 61 sayı fark...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 61 sayı farkla 105-44 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 19:31
Fenerbahçe şov yaptı! Çankaya karşısında 61 sayı fark...
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 61 sayı farkla 105-44 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Çağlar Özkan, Cemil Uygül, Mehmet Burak Anlatıcı

Fenerbahçe Alagöz Holding: Gizem Başaran 6, Mcbride 9, Vandersloot 8, Iagupova 3, Stokes 8, Elif İstanbulluoğlu 9, Selin Rachel Gül 3, Manolya Kurtulmuş 16, İdil Saçalır 13, Şerife Alperi Onar 15, Ayşe Yılmaz 2, Merve Aydın 13

Çankaya Üniversitesi: Ayşe Cora 2, White 5, Gülse Uğur 3, Melike Yalçınkaya 7, Aleyna Fatma Cengizhan, İdil Türk 8, Sena Özekli 2, Gizem Tüzün 2, Melike Tuğba Oral 15

1. Periyot: 28-9

Devre: 62-16

3. Periyot: 88-24


ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Alagöz Holding Çankaya Üniversitesi

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