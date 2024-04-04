Fenerbahçe Süper Kupa'yı yok saydı: 'Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık'

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli kulüp, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi yerine 11 Nisan'daki Olympiakos maçına vurgu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 15:28
Fenerbahçe Süper Kupa'yı yok saydı: 'Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık'
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Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Galatasaray derbisi ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Takımın antrenmanından fotoğraflar paylaşan sarı-lacivertli kulüp, açıklama olarak; "Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin fikstüründe bir sonraki maçı 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa mücadelesiyken, 11 Nisan'daki Olympiakos maçına hazırlanıldığı yönünde bir paylaşım yapılması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe yönetimi, 7 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisinin uygun bir tarihe alınmaması ve maça yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımı ile çıkılacağını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise önce maçın tarihinin değiştirilmeyeceğini, daha sonra ise maçın hakemi olarak Volkan Bayarslan'ın atandığını açıklayarak Fenerbahçe'nin taleplerini reddetti.


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