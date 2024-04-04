Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: 'Katliam talimatını kim verdi?'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 için paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli takım açıklamasında "4 Nisan 2015'te o tetiği kim çekti, katliamın talimatını kim / kimler verdi?" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 08:17
Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: 'Katliam talimatını kim verdi?'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te otobüsünün kurşunlanması için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "4 Nisan 2015'te o tetiği kim çekti, katliamın talimatını kim / kimler verdi?" ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasının tam metni şu şekilde;

"Bugün,

4 Nisan 2015 tarihinde, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız, 5-1 galibiyetle ayrıldığımız müsabaka sonrası Trabzon Havaalanına dönmek için yola çıkan Takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden tam 9 yıl geçti...

Karanlıkta kalması istenen, karartılması uygun görülen, gün yüzüne çıkarılması istenmeyen korkunç saldırının sadece camiamıza değil Türk sporuna, sporcusuna ve bu ülkenin prestijine verdiği zararı bir gün dahi aklından çıkarmayan biz, Fenerbahçeliler:

Unutmuyoruz; Planlandığı gibi bitmeyen bu "katliam" girişiminin ciddiyetle ele alınmamasını, Hak, hukuk, adalet gibi kavramların tamamının yok sayılmasını, Bu katliam girişimini propaganda malzemesi yapmaktan geri durmayanları...

Sorguluyoruz;

3288 gün önce Fenerbahçe'yi yok etmek, ülkemizi yangın yerine çevirmek için tetiği çekenlerin hala yakalanmamasını, 3 Temmuz operasyonunda "cemaatin" kumpaslarına karşı Başkanıyla, yöneticileriyle, üyeleriyle, taraftarlarıyla, genciyle, yaşlısıyla,... siper olan Fenerbahçe camiasından öç alınmaya çalışılmasını!

BUGÜN BİR KEZ DAHA SORUYORUZ;

Ve açıklama bekliyoruz "O tetiği kim çekti, katliamın talimatını kim / kimler verdi?" Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili tüm resmi kurumlarına, suçluların bulunması, adalete teslim edilmesi ve koskoca bir camianın, milyonlarca taraftarın hakkının ödenmesi talebimizi yineliyor;

Davamızın peşinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."


fenerbahçe haberleri 4 Nisan 2015 haberleri Takım otobüsü haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
Fenerbahçe'ye iki kötü haber!

Fenerbahçe'ye iki kötü haber!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsmail Kartal'dan Süper Kupa açıklaması: 'Bizi sıkıştırıyorlar'

İsmail Kartal'dan Süper Kupa açıklaması: 'Bizi sıkıştırıyorlar'
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
EYT'liler ve diğer emekliler dikkat... İşte emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları

EYT'liler ve diğer emekliler dikkat... İşte emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları
Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!
Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler

Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler
İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: ‘Van’da yaşanan tam bir garabet’

İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: ‘Van’da yaşanan tam bir garabet’
Amy Winehouse filmine büyük tepki: 'Bu filmi yapanlar tutuklanmalı!'

Amy Winehouse filmine büyük tepki: 'Bu filmi yapanlar tutuklanmalı!'
Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!