EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında kendi evinde Anadolu Efes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele cuma günü saat 20:45'te başlayacak.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:52
EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
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THY EuroLeague'in 33. haftasında Türk ekipleri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes cuma günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

EuroLeague'de yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi. Sarı-lacivertliler normal sezonu ilk 6 içinde bitirerek, doğrudan play-off'a katılmayı hedefliyor.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 24. RANDEVU

THY EuroLeague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.


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