Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart

THY EuroLeague'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarların tribünde açtığı pankart gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 22:44
Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
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THY EuroLeague'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarların tribünde açtığı pankart gündem oldu.

"Biz tek siz hepiniz, 2 Nisan'da kongredeyiz." yazılı pankartı yayıncı kuruluşun kamera açısına yansıyacak şekilde açan Fenerbahçe taraftarları, futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi konusunda yapılacak genel kurulu işaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, olaylı geçen Trabzonspor maçının ardından 2 Nisan'da yapacağı olağanüstü genel kurulda takımın ligden çekilmesinin kongre üyelerinin oyuna sunulacağını açıklamıştı.


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