Fenerbahçe teklifini yaptı... Davide Frattesi'den transfer kararı!

Fenerbahçe yönetimi ilk transfer dönemini geçirmeye hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler, Sadettin Saran önderliğinde takımda belirlenen eksikler için harekete geçti. Golcü transferi için Sörloth ile görüşen Fenerbahçe, orta saha için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Spormediaset'in haberine göre Fenerbahçe, Inter'den Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak istiyor. Inter'in takımda düşünmediği 26 yaşındaki oyuncu Juventus ile de anılıyor.

Habere göre 40 milyon Euro'luk transfer bütçesi bulunan Fenerbahçe, Inter'e Frattesi için cazip teklifte bulundu.

Frattesi'ye yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe yönetimi kiralama ve satın alma opsiyonuyla deneyimli oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Inter, kiralama ve satın alma opsiyonlu transfere onay verebilir ancak İtalyanlar transfer yapabilmek için opsiyonun zorunlu olmasını istiyor.

FRATTESİ SICAK BAKMIYOR

Davide Frattesi ise Dünya Kupası'na katılmak isteyen İtalya'da teknik direktör Gattuso'nun gözü önünde olmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun İtalya dışına çıkmaya sıcak bakmadığı belirtildi.