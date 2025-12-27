Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe teklifini yaptı... Davide Frattesi'den transfer kararı!

Fenerbahçe teklifini yaptı... Davide Frattesi'den transfer kararı!

27.12.2025 22:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe teklifini yaptı... Davide Frattesi'den transfer kararı!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, İnter forması giyen Davide Frattesi'ye teklif yaptığı, İtalyan oyuncunun ise ülkesi dışına çıkmak istemediği iddia edildi.

Fenerbahçe yönetimi ilk transfer dönemini geçirmeye hazırlanıyor. 

Sarı lacivertliler, Sadettin Saran önderliğinde takımda belirlenen eksikler için harekete geçti. Golcü transferi için Sörloth ile görüşen Fenerbahçe, orta saha için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Spormediaset'in haberine göre Fenerbahçe, Inter'den Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak istiyor. Inter'in takımda düşünmediği 26 yaşındaki oyuncu Juventus ile de anılıyor.

Habere göre 40 milyon Euro'luk transfer bütçesi bulunan Fenerbahçe, Inter'e Frattesi için cazip teklifte bulundu. 

Frattesi'ye yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe yönetimi kiralama ve satın alma opsiyonuyla deneyimli oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Inter, kiralama ve satın alma opsiyonlu transfere onay verebilir ancak İtalyanlar transfer yapabilmek için opsiyonun zorunlu olmasını istiyor. 

FRATTESİ SICAK BAKMIYOR

Davide Frattesi ise Dünya Kupası'na katılmak isteyen İtalya'da teknik direktör Gattuso'nun gözü önünde olmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun İtalya dışına çıkmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #inter #transfer

İlgili Haberler

Mert Hakan Yandaş'tan mektup: 'Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylemde bulunmadım'
Mert Hakan Yandaş'tan mektup: 'Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylemde bulunmadım' Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, kamuoyuna ve Fenerbahçe camiasına bir mektup yazdı.
Fenerbahçe Beko, yılı galibiyetle kapattı!
Fenerbahçe Beko, yılı galibiyetle kapattı! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Glint Manisa Basket'i 93-79 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü!
Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü! Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında OGM Ormanspor'u 109-60 yendi.