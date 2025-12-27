Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü!

27.12.2025 17:29:00
AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında OGM Ormanspor'u 109-60 yendi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Opet, OGM Ormanspor'u konuk etti.

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Opet, 109-60 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligdeki namağlup serisinini sürdürdü. OGM Ormanspor ise 10 mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Gustafson 28, Mc Bride 7, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Tuana Vural 7, Allemand 8, Selen Baş 2, Meltem Avcı Yılmaz 10

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 10, Kübra Erat 5, Banu Şimşek 15, Shields 15, Melisa Dönmez, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü 6, Yağmur Güvercin

1. Periyot: 29-10

Devre: 57-31

3. Periyot: 80-41

İlgili Konular: #fenerbahçe opet #OGM Ormanspor #Kadınlar Basketbol Süper Ligi

