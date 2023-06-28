Fenerbahçe, teknik direktörlük için İsmail Hoca ile her konuda anlaşma sağladı: Yeniden Kartal

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

Hac ibadetini gerçekleştiren Kartal, İstanbul’a döndükten sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapıp 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kartal, 4 Temmuz olan dönüş tarihini öne çekmeye çalışıyor. Deneyimli hoca bunu gerçekleştirirse daha erken İstanbul’a gelecek ve prosedürler tamamlanacak. Sarı-Lacivertli takım, yeni sezon çalışmalarına 5 Temmuz’da Samandıra’da başlayacak.

İsmail Kartal ile imzaların 1 yıllık atılmasının nedeni, Sarı-Lacivertli kulüpte 2023-24 sezonunun sonunda başkanlık seçiminin yapılacak olması. Ali Koç, yeniden aday olup olmayacağına dair karar vermedi. Ali Koç ve yönetimi, 2021-22 sezonunun ardından Jorge Jesus’la anlaşmış, bunu kamuoyuna duyurmadan önce İsmail Kartal’a veda töreni düzenlemişti. Koç, buradaki konuşmasında “Bu, buruk bir veda ama geçici bir veda. Bu kulüpte ömür boyu devam edecek çok sağlam bir gönül sözleşmesi var” demişti. Kartal, törende gözyaşlarına engel olamamıştı. İsmail Hoca, 3. kez Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak tarihi bir ana tanıklık edecek. Sarı-Lacivertlilerde üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk teknik direktör İsmail Kartal olacak.

ARDA REDDETMİŞ

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler için ailesine sezon devam ederken bazı menajerlerin “Sakatım diyerek bin 500 dakikayı tamamlama, 5 milyon Avro’ya serbest kal, size büyük paralar verelim” teklifi yaptığı öğrenildi. Arda’nın sözleşmesinde bin 500 dakika oynamazsa 5 milyon Avro’ya serbest kalma maddesi vardı. Ancak Arda ve ailesi, menajerlerin bu teklifini sert bir tepkiyle reddetti.