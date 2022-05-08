Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Beşiktaş gerçekten sert oynadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 sona eren Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Rakip çok sert oynadı" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı.
"RAKİP ÇOK SERT OYNADI"
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, yayıncı kuruluşa konuştu. Beşiktaş'ın sert bir oyun oynadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Rakip çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz izin verdi ama 55. dakikaya kadar istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık. Oyun çok durdu, çok sert bir maç geçti. İyi mücadele ettik. Derbilerin zorluğunu herkes bilmekte. En azından kaybetmeden, 1 puan alarak evimize dönüyoruz. Kazanmak için geldik, kazanabilirdik de ama kendi oyunumuzu bir türlü sağlayamadık. Rakip de buna izin vermedi" ifadelerini kullandı.
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