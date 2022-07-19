Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: ‘Güçlü bir rakiple oynayacağız’

19 Temmuz 2022 Salı, 20:24

Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Jesus, "Kurada Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli, güçlü bir takım çıktı. Ben onları iyi tanıyorum, geçen sene onlara karşı oynadım. Zor anlar olacaktır ama biz iyi çalıştık. Onların kalitesine sahada cevap vermek istiyoruz. Rakibin oyuncularının Yüzde 80'i Ukrayna Milli Takımı'nın oyuncusu. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz. Rakibimiz Dinamo Kiev'in 4-5 yıldır birlikte oynadığını biliyoruz" dedi.

"LUCESCU BİR SEMBOL"

Ukrayna'daki durum sorulan tecrübeli teknik direktör, "Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım maçta sporun dışında olaylar yaşanmaz. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyoruz, acılarını paylaşıyoruz" diye konuştu.

Lucescu'yu iyi tanıdığını belirten Portekizli hoca, "Lucescu, yabancı teknik direktörler arasında bir sembol. Futbol adına çok bilgili. Gittiği her takımda kalitesini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık, dolayısıyla bizim hakkımızda fikirleri vardır" değerlendirmesini yaptı.

"ONLARI ŞAŞIRTABİLİRİZ"

Dinamo Kiev'le geçen sezon da karşılaştığı hatırlatılan Jesus, "O maça dair her şeyi hatırlıyorum. O maça ait her şeyi hala saklıyoruz. Bizim için çok sürpriz bir şey olacağını sanmıyorum. Lucescu'ya çok büyük saygı duyuyorum, iyi bir arkadaşlığımız var. Umarım yine kazanan ben olurum" diye konuştu.

Son olarak Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayan Jorge Jesus, "Alınacak bir galibiyet çok önemli olur ama iki takım arasında bir denge var diye düşünüyorum. İlk resmi maçı oynayacağız, Fenerbahçe uzun yıllar Şampiyonlar Ligi'nde yok ve birçok oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı ama biz istekli ve kararlılığımızı gösterirsek, iyi organize olursak onları şaşırtabiliriz" ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe çarşamba TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.