Fenerbahçe Alagöz Holding, Sopron Basket'i konuk edecek
FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Sopron Basket'i konuk edecek.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde normal sezonda mücadele ettiği A Grubu'nu 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, yer aldığı B Grubu'nu 8 galibiyet ve 6 yenilgiyle dördüncü sırada bitiren Sopron Basket ile eşleşti.
İki galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç, 17 Mart Cuma günü Sopron Basket'in ev sahipliğinde oynanacak.
Seride gerekmesi halinde üçüncü ve son maç, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
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