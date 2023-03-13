Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin durumu belirsiz!

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan ilk maçta sakatlık yaşayan Lincoln Henrique'nin durumu belirsizliğini koruyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:54
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin durumu belirsiz!
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan mücadelede sakatlanan Brezilyalı Lincoln Henrique'nin durumu belirsizliğini koruyor.

82. dakikada sakatlanarak yerini Osayi-Samuel’e bırakan Henrique'nin rövanş öncesi son durumu yarın yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

24 yaşındaki oyuncunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.


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