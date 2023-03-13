Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin durumu belirsiz!
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan ilk maçta sakatlık yaşayan Lincoln Henrique'nin durumu belirsizliğini koruyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan mücadelede sakatlanan Brezilyalı Lincoln Henrique'nin durumu belirsizliğini koruyor.
82. dakikada sakatlanarak yerini Osayi-Samuel’e bırakan Henrique'nin rövanş öncesi son durumu yarın yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
24 yaşındaki oyuncunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.
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