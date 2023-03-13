Fenerbahçe maçı öncesi Sevilla'da 2 sakatlık!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Sevilla,La Liga'nın 25. haftasında evinde Almeira'yı 2-1 mağlup etti. 3 maç sonra kazanan İspanyol ekibinin 2 yıldızı sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 07:31
Fenerbahçe maçı öncesi Sevilla'da 2 sakatlık!
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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Sevilla ile Almeria karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'da kaleci Bono 37. dakiada, stoper Tanguy Nianzou ise 52. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Ligde 3 hafta aranın ardından kazanan Sevilla, puanını 28'e yükseltti. Almeria ise 25 puanda kaldı.

Sevilla, perşembe günü 2-0'ın rövanşında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.


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