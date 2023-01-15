Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Ona güvenim sonsuz'
Süper Lig'in teknik direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Jesus, yeni transfer Samet Akaydin hakkında, "Samet Türkiye futbolunu, ligini bilen bir oyuncu. Ona güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.
Jesus, "Zor bir maç olacak. İyi fikirleri olan, iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Zorlukların üstesinden gelmek için en iyi şekilde hazırlandık. Umarım çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtabiliriz. Bugün en önemli şey sahadan 3 puanla ayrılmak" dedi.
Jorge Jesus
"ONLARIN FORVETLERİNİ İYİ TANIYOR"
Portekizli teknik direktör sözlerine, "Dünya Kupası için arada çok iyi hazırlandık. Gerçekten çok iyi çalıştık. Dünya Kupası için verilen aradan sonra, geçen hafta oynadığımız en önemli maçı kaybettik. Ama takımın performansını değerlendirirken sadece bu maça bakmıyorum. 20 küsür maça bakıyorum" diye devam etti.
Samet Akaydin
Jesus, Samet Akaydin'ın ilk 11'de olmasını ise, "Samet Türkiye futbolunu, ligini bilen bir oyuncu. Bugünkü rakibe karşı daha önce oynadı. Onların forvetlerini iyi tanıyor. Ona güvenim sonsuz. Biraz daha farklı özellikleri vardı. İyi bir maç çıkartacağına inanıyorum" diye değerlendirdi.
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