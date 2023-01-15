Galatasaray Fenerbahçe'yi 2 golle geçti

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 17:34

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 17:34

Kadınlar Futbol Ligi'nin 11. haftasında derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Yağmur Uraz ve 62. dakikada Ebru Topçu attı.

SON BİR HAFTADA 3'TE

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden, bu hafta U19 maçında da ezeli rakibini 4-0 mağlup eden Galatasaray kadınlar derbisinden de galibiyetle ayrıldı ve ezeli rakibine karşı son bir haftada 3'te 3 yaptı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 30 puana yükseldi. Fenerbahçe, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Konak Belediye ile kozlarını paylaşacak.