Galatasaray Fenerbahçe'yi 2 golle geçti
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Futbol Ligi'nde karşılaştığı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup etti.
Kadınlar Futbol Ligi'nin 11. haftasında derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Yağmur Uraz ve 62. dakikada Ebru Topçu attı.
SON BİR HAFTADA 3'TE
Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden, bu hafta U19 maçında da ezeli rakibini 4-0 mağlup eden Galatasaray kadınlar derbisinden de galibiyetle ayrıldı ve ezeli rakibine karşı son bir haftada 3'te 3 yaptı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 30 puana yükseldi. Fenerbahçe, 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Konak Belediye ile kozlarını paylaşacak.
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