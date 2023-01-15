Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet'e döndü
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Melissa Vargas, Çin Ligi’nin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a geri döndü.
Küba asıllı Türk voleybolcu Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet'e döndü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çin ekibi Tianjin'de forma giyen Melissa Vargas, ligin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
Yuvana hoş geldin Melissa Vargas— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) January 15, 2023
https://t.co/nLWxii8NKd pic.twitter.com/d8EJ7NlmwV
Tecrübeli pasör çaprazını havalimanında Fenerbahçe Voleybol Şubesi Dış İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Tansu Aydın karşıladı.
Çin ekibi Tianjin ile ikinci kez şampiyonluk yaşayan ve gösterdiği başarılı performansla öne çıkan Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet'in başarısı için ter dökecek.
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